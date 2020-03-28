رسالة من الحزب الشيوعي الصيني لـ "حواتمة" رداً على رسالته بشأن (كورونا)









رام الله - دنيا الوطنتلقى نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رسالة جوابية رداً على رسالته المرسلة الى القيادة الصينية أواسط آذار/مارس، على ضوء انتشار فيروس (كورونا)، الذي ألحق أضراراً بشرية واقتصادية واجتماعية بالشعب الصيني.وأشار حواتمة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الصين تحت القيادة الحكيمة للأمين العام شي جين بينغ، تبذل حكومة وشعبا جهودا حثيثة لمكافحة تفشي الفيروس، مما يشكل مثالا جيدا يحتذى به بالنسبة لدول أخرى حول العالم.وأكد حواتمة على أن دول العالم ترغب في التعلم من تجربة الصين في مكافحة الفيروسات، مضيفا أنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم مساعدة بعضها البعض والبقاء معا في مواجهة المرض ، واختتم حواتمه رسالته الموجهة للقيادة الصينية ، بانه وفقط من خلال التضامن يمكننا بناء القرية العالمية التي نتشاركها ومكافحة المرض والفقر والجوع واحتضان مستقبل أكثر إشراقا معا.وفيما يلي نص الرسالة التي تسلمها حواتمة وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها:السيد نايف حواتمة المحترمالأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينفي اللحظة الحاسمة لمكافحة الصين تفشي الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد، أرسلتم رسالة إلى دائرتنا، حيث عبّرتم عن التضامن والدعم للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني في معركة ضد فيروس كورونا. وإن دل على شيء، فيدل على مشاعر الصداقة التي تكنّها تجاه الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني، تتقدم دائرتنا بجزيل الشكر على ذلك.منذ انتشار فيروس كورونا، أولت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الأمين العام شي جينبينغ اهتماما بالغا، ووضعت سلامة حياة الشعب وصحته في المقام الأول، واتخذت التدابير الشاملة والإجراءات الكفيلة، وقادت الحكومة الصينية والشعب الصيني لمكافحة فيروس كورونا. وبفضل الجهود الوطنية الجبارة لجموع غفيرة من الجماهير، يتوطد ويتوسع الموقف المتمثل في استمرار تحسن حالة الوقاية والسيطرة على الوباء وتسارع استعادة الإنتاج والحياة بشكل مطرد، وكما تم تحقيق نتائج إيجابية في التخطيط بين أعمال الوقاية والسيطرة على الوباء مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولدينا ثقة وقدرة وحظوظ تامة لكسب الانتصار النهائي في معركة ضد فيروس كورونا وتحقيق الأهداف المحددة بشأن إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والتخلص من الفقر.يتمسك الجانب الصيني بفكرة بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، حيث يدعو إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، ويساهم بشكل إيجابي في حماية أمن الصحة العالمية العامة. وإن الحزب الشيوعي الصيني على استعداد للعمل مع أحزاب العالم سويا على تعزيز التبادل وتكثيف التواصل وتقاسم تجربة مكافحة الوباء والتنسيق حول التدابير لمواجهة الوباء، وتعارض وصم أي بلد بعار الوباء وتسييس الوباء. ويعد أمن الصحة العالمية العامة تحديا مشتركا أمام البشرية جمعاء، فيتعين على دول العالم مواجهته يدا بيد، مما يحمي أمن الصحة العامة إقليميا وعالميا، ويساعد في بناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية، ودفع الرفاهية والتنمية المشتركة.يهتم الحزب الشيوعي الصيني بتطوير علاقات الصداقة مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مستعداً لتعزيز التبادل والتعاون بين الحزبين وفقاً لروح "إيجاد الأرضية المشتركة مع ترك الخلافات جانباً والاحترام المتبادل والاستفادة المتبادلة"، بما يدفع تطور العلاقات الصينية الفلسطينية إلى الأمام باستمرار.