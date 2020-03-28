ثلاثة إصابات بفيروس (كورونا) في ليبيا وتحذيرات من كارثة حال تفشيه





وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن الحالتين الجديدتين اكتُشفتا في مدينتي طرابلس ومصراتة لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وفق ما نقلت ومالة (رويترز) للأنباء.





وكانت الإصابة الأولى التي أعلن عنها يوم الاثنين لرجل عاد إلى ليبيا من الخارج في الآونة الأخيرة.



يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية ووكالات أخرى من أن القتال في ليبيا، سيجعل منع تفشي فيروس (كورونا) في ليبيا أصعب بكثير ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار فورا لاعتبارات إنسانية.



ووردت أنباء بمقتل عشرات المسلحين من الجانبين في معارك نشبت يوم الجمعة وتركزت في الضواحي الجنوبية لطرابلس وفي المنطقة الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت الساحليتين.



رام الله - دنيا الوطنسجلت السلطات الليبية يوم السبت حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد الأسبوع الماضي.