جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غرفة زراعية في بلدة الزاوية، غرب سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال، هدمت غرفة زراعية مقامة في منطقة "خلة الرميلة" تعود ملكيتها للمواطن صلاح عبد اللطيف رداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)