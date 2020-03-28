إغلاق ثلاث منشآت صناعية مخالفة في الخليل

وزارة الاقتصاد - شعار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، اليوم السبت، بالتعاون مع الأمن الوقائي، مشغلين للخياطة غير مرخصين شمال مدينة الخليل، يعملان على صناعة بدلات طبية، وكمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.



وقال مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد بالخليل، أمجد قباجة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المشغلين، يعملان على صناعة الملابس الطبية من مواد لا تصلح لهذه الصناعة، مستغلين الطلب على هذه الأصناف دون مراعاة لأدنى الإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها وفق المواصفات والمقاييس.



ودعت الوزارة، أصحاب مشاغل الخاطية، التي تود إنتاح الكمّامات والملابس الواقية، مراجعة مديرية الوزارة كل في محافظته أو مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على التراخيص اللازمة، وإجراءات الإنتاج.



وحذرت الوزارة أصحاب المشاغل، من العمل دون تصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.