الشرطة تضبط مشغلاً لصنع الكمامات غير مطابق للمواصفات في سلفيت





وتابعت: تبين وجود شخص يدير مشغلاً للخياطة لصنع كمامات طبية، حيث تم ضبط ماكنتين خياطة وثلاثة آلاف كمامة جاهزة للتوزيع، وكمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع هذه الكمامات.



وأضافت: أنه وبعد عرض المضبوطات على جهات الاختصاص بوزارة الصحة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة لدى وزارتي الصحة والاقتصاد.



وأكدت التحرز على المضبوطات، وإحالة صاحب المشغل وملف القضية إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة، اليوم، مشغلاً يقوم بإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات والمعايير بسلفيت.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بناءً على معلومات وردت لفرع إدارة المباحث العامة في سلفيت، حول وجود مشغل لصنع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات في إحدى بلدات محافظة سلفيت، وبعد البحث والمتابعة من طرف المباحث العامة، تم تحديد مكان المشغل، حيث تحركت دورية للمباحث بمساندة الضابطة الجمركية.