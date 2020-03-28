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شؤون فلسطينية

عشراوي: رسالة أعضاء مجلس الشيوخ لترامب تحرك نوعي

عشراوي: رسالة أعضاء مجلس الشيوخ لترامب تحرك نوعي
مجلس الشيوخ الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، بالرسالة، التي وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، طالبوا فيها الرئيس دونالد ترمب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس (كورونا) التي تضرب العالم.

ووصفت عشرواي في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه الرسالة بالتحرك النوعي، وليس الكمي، كونها صدرت عن ثمانية أعضاء فقط، من بينهم مرشحون للرئاسة، وآخرون من ذوي الخبرة الطويلة، والمواقف المبدئية.

وأشارت إلى أن الرسالة كانت واضحة وشديدة اللهجة، تضمنت مطالبة ترامب بتوفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية الأخرى للضفة الغربية وقطاع غزة؛ لمنع وقوع أزمة إنسانية، منوهة لقرار تجميد "الإدارة الأميركية كامل المساعدات أحادية الجانب للشعب الفلسطيني منذ كانون الثاني/ يناير 2018، ومساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية (أونروا)، كما واحتوت على أسئلة جوهرية حول إذا ما كان لدية علم بما هي المعدات الموجودة، وما هي الخدمات المتاحة للفلسطينيين لمواجهة الفيروس، ومتى ستقرر هذه الإدارة تخصيص مبلغ 75 مليون دولار كجزء من صناديق الدعم الاقتصادي لدعم الفلسطينيين، بموجب قانون الاعتمادات لسنة 2020 المالية".

ولفتت إلى أن هذه الرسالة، وغيرها من الرسائل السابقة تعد خطوة مهمة يجب البناء عليها، وتعزيز صداقاتنا وخطابنا وحوارنا مع هؤلاء الأعضاء ومع جميع المتضامنين معنا من الأقليات والجامعات والمؤسسات الفكرية، لكي تتسع الدائرة، لمواجهة المواقف العدائية وغير الأخلاقية التي تبنتها الإدارة الأميركية، بحيث يستطيع الناخب الأميركي مساءلة هذه الإدارة التي اتخذت مواقف نيابة عنه، تتعارض كلياً مع أبسط متطلبات المسؤولية والأخلاق والقانون.

وأكدت عشراوي، أهمية تعزيز الجهود لتوسيع دائرة التضامن مع شعبنا الفلسطيني من قبل جميع الأحرار في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأن تصبح بالفعل نافذة نستطيع من خلالها ترسيخ حقوقنا غير القابلة للتصرف، والتأكيد على عدالة قضيتنا في مواجهة الاحتلال الإحلالي والقوى الظلامية المتطرفة والشعبوية.

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