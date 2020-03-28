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دولي

ارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 3619

ارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 3619
كورونا - إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، بارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل، ليبلغ 3619.

وقد سجلت وفاة 12 شخصاً، جراء الفيروس، حتى هذه اللحظة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وجاء في بيان وزارة الصحة، أن من بين المرضى هناك 3236 وصفت حالتهم بطفيفة، 73 متوسطة، 69 خطيرة، وقد تماثل 80 من المرضى للشفاء.

يشار إلى أن 469 يتلقون العلاج في المستشفيات، و1828 في البيوت، و484 في الفنادق، و578 يخضعون للعلاج في أطر أخرى".

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