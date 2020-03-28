ارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 3619





وقد سجلت وفاة 12 شخصاً، جراء الفيروس، حتى هذه اللحظة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وجاء في بيان وزارة الصحة، أن من بين المرضى هناك 3236 وصفت حالتهم بطفيفة، 73 متوسطة، 69 خطيرة، وقد تماثل 80 من المرضى للشفاء.





يشار إلى أن 469 يتلقون العلاج في المستشفيات، و1828 في البيوت، و484 في الفنادق، و578 يخضعون للعلاج في أطر أخرى".

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، بارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل، ليبلغ 3619.