فرنسا: تسجيل 319 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) وتحذير من أول أسبوعين بأبريل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الفرنسة، اليوم السبت، تسجيل 319 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2314 حالة.



كما وصل عدد إجمالي الإصابات بالفيروس بالبلاد، إلى 37575 حالة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



في السياق، حذر رئيس الوزراء الفرنسي، إداور فيليب مواطنيه، من أن الأسبوعين الأولين من شهر نيسان/ أبريل، سيكونان أصعب من الأسبوعين الماضيين، بسبب فيروس (كورونا).



وقال موقع (فرانس 24): إنه من المتوقع، أن تجتاح منطقة "إيل دو فرانس" الفرنسية، والتي تضم العاصمة باريس "موجة عاتية جداً تفرض ضغوطاً لا ترحم على نظام الرعاية، ونظام الاستشفاء بأكمله" في الأيام القليلة المقبلة، حسب وصف فيليب، جراء أعداد الإصابات المتزايدة بفيروس (كورونا).



وتحاول السلطات، تخفيف الضغط عن المستشفيات في المنطقة الباريسية، من خلال إجلاء عشرات المرضى في قطارات وطائرات عسكرية إلى المناطق الأقل تفشياً للوباء.



وبدوره، حذر المدير الطبي للأزمة لدى مستشفيات منطقة باريس البروفسور برونو ريو، "نوسع الجدران في كل مكان لاستقبال أكبر عدد ممكن من هؤلاء المرضى في أقسام الإنعاش"، موضحاً "لم نبلغ بعد مرحلة الاستقرار في مسار انتشار الوباء، سيتحتم إيجاد حلول".



وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون: إن منطقة "إيل دو فرانس، لم تستنفد قدراتها في المرحلة الراهنة" لكن "علينا استباق الوضع".