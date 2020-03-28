أبو غزالة: 2020 سيشهد كوارث جديدة أكثر خطورة وينتهي بحرب عالمية

قال رجل الأعمال والمفكر الاقتصادي، طلال أبو غزالة: إنه يتوقع وقوع حرب عالمية ثالثة، قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً: "سيحدث ذلك إذا واصلت الدول التعامل بأنانية، ومتمترسة خلف مصالحها الشخصية، تجاه الأزمات العالمية المختلفة، وخاصة الاقتصادية".وأكد أبو غزالة، في تصريح مصور، أن انهيار الاقتصاد العالمي جراء أي أزمة صحية أو سياسية، في إشارة إلى الأزمة الحالية بسبب فيروس (كورونا)، عائد إلى إفتقار الأنظمة العالمية للحكمة والموضوعية في التعامل مع أي إرباك يحصل، داعياً أصحاب الحكمة لإنقاذ العالم من كوارث المتظرر الأول فيها، هو الفرد العادي في دول العالم كافة.ونوه أبو غزالة إلى أن العام الحالي 2020، سيشهد كوارث جديدة أكثر خطورة، مما يشهده العالم حالياً، وستكون نتائج تلك الكوارث حروب عسكرية واسعة النطاق بين الدول.