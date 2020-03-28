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شؤون فلسطينية

فرض الحجر المنزلي الإلزامي على بلدة حزما شمال القدس

فرض الحجر المنزلي الإلزامي على بلدة حزما شمال القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الفعاليات الشعبية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، تقييد حركة المواطنين في البلدة، وفرض الحجر المنزلي الإلزامي على جميع أهالي البلدة، بعد إعلان إصابة أحد شاب البلدة بفيروس (كورونا).

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فإن الأجهزة الأمنية، انتشرت في شوارع وطرقات البلدة، وطالبت المواطنين عبر مكبرات الصوت، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات، حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني، ومؤسسات بلدة حزما، باشرت منذ صباح اليوم، بتعقيم الحي، الذي أعلن عن إصابة أحد المواطنين فيه، وسط التزام المواطنين بمنازلهم، وإغلاق المحال التجارية.

وكان الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أعلن صباح اليوم، عن تسجيل إصابة بفيروس (كورونا)، لشاب (29 عاماً) من بلدة حزما شمال القدس.

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