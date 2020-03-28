ترامب يُرسل سفينة تحمل مستشفى لنيويورك للمساهمة بمواجهة تفشي فيروس (كورونا)





وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة، ستفتح بحلول عيد القيامة، قال البيت الأبيض يوم السبت "سنرى ما سيحدث"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

رام الله - دنيا الوطنأرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سفينة تحمل مستشفى إلى مدينة نيويورك، للمساهمة في مواجهة تفشي فيروس (كورونا).وقال في كلمة له نقلتها قناة (العربية): إن "السفينة المستشفى" تحمل على متنها عدداً كبيراً من الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى 1200 من جنود مشاة البحرية الأميركية.وأعرب ترامب عن أمله، أن يكون لدى الولايات المتحدة فائض من أجهزة التنفس الصناعي، يمكّنها من مساعدة الدول التي تحتاج إلى هذه الأجهزة في مواجهة فيروس (كورونا)، وقال: إنه يفكر في فرض حجر صحي على نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت.وشدد الرئيس الأمريكي، على أنه غير متأكد، مما إذا كان سيتم إعادة فتح الولايات المتحدة أمام حركة النشاط التجاري بحلول 12 نيسان/ أبريل بعد إجراءات الإغلاق، التي اتخذت في مدن أمريكية رئيسية.