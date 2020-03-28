ست وفيات و40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

كورونا - مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، إلى 161 حالة.



وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج خمس حالات لمصريين من المصابين بفيروس (كورونا) من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، كما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.



وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة ست حالات، بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر (73 عامًا)، وخمسة مصريين تتراوح أعمارهم بين (57 عامًا) و(78 عامًا) من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.



وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد، حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة، تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.