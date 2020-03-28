إيطاليا: عدد الوفيات بفيروس (كورونا) يتجاوز 10 آلاف شخص

كورونا - إيطاليا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات الإيطالية اليوم السبت: إنها سجلت 889 حالة وفاة جديدة رسميا بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس في البلاد، إلى 10023 حالة، فيما تخطت حالات الإصابة في إيطاليا 92 ألف حالة، كما نقل موقع قناة (العربية).



يتبع..