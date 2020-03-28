إطلاق حملة تغريد إنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال من خطر (كورونا)





وقالت المؤسسة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه الدعوة تأتي لإنقاذ الأسرى من خطر انتشار فيروس (كورونا) في السجون.





وسيكون التغريد بهذا الهشتاق يوم غدٍ الأحد الساعة 11 صباحاً.









رام الله - دنيا الوطندعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم السبت، للمشاركة في الحملة الإعلامية والالكترونية عبر الوسم (هشتاق) #الأسرى_تحركوا_لاتخذلوهم.