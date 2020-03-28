شؤون فلسطينية

إطلاق حملة تغريد إنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال من خطر (كورونا)

إطلاق حملة تغريد إنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال من خطر (كورونا)
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم السبت، للمشاركة في الحملة الإعلامية والالكترونية عبر الوسم (هشتاق) #الأسرى_تحركوا_لاتخذلوهم.

وقالت المؤسسة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه الدعوة تأتي لإنقاذ الأسرى من خطر انتشار فيروس (كورونا) في السجون.

وسيكون التغريد بهذا الهشتاق يوم غدٍ الأحد الساعة 11 صباحاً.


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