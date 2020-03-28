تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في قطر



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر (57 عاماً)، وكان يعاني من أمراض مزمنة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأفادت الوزارة، بأن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى دولة قطر وأخرى لمخالطين لمصابين بالفيروس.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في البلاد، فيما سجلت 28 حالة إصابة جديدة بالفيروس.