جامعة النجاح تعلن عن بث المحاضرات لطلابها عبر فضائية النجاح

جامعة النجاح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة النجاح الوطنية للطلبة أنها ستقوم ببث محاضرات مساق الدرسات الفلسطينية بالجامعة، عبر شاشة فضائية النجاح يومياً عدا الجمعة الساعة 5.30 مساءً، على التردد 12645 نايلسات .



كما أعلنت عن بث محاضرات مساق الثقافة الإسلامية بالجامعة عبر شاشة فضائية النجاح يومياً عدا الجمعة الساعة 12.30 مساءً.



وقررت بث محاضرات مساق اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية عبر شاشة فضائية النجاح يومياً عدا الجمعة الساعة 12.00 مساءً.



واتخذت الجامعة هذه الخطوة بعد إعلان حالة الطوارئ من قبل الرئيس محمود عباس، لمنع تفشي فيروس (كورونا)، من أجل مواصلة الدراسة عن بعد.



وأعلنت الجامعة في وقت سابق أنها على استعداد تام للعمل وفق استراتيجية الطوارئ، وأنها فعليا جاهزة لكل استراتيجية التعليم عن بعد، منذ سنوات.