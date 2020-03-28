قوات الاحتلال تعتقل فتى من بلدة العيسوية شرق القدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، فتى من بلدة العيسوية شرق القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة واعتقلت الفتى نصر درويش، أثناء تواجده بالقرب من منزله، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).