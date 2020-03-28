بريطانيا تسجل 260 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)





ووفق وكالة (رويترز) للأنباء فإن 1019 شخصا توفوا، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بفيروس (كورونا).



وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بـ (كورونا) 17089 حالة بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش يوم السبت، مقارنة بعدد تم تصحيحه رسمياً وبلغ 14543 يوم الجمعة.





وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزير الصحة في حكومته، أعلنا أمس إصابتهما بفيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا 260 حالة وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد -19" في الساعات 24 الماضية.