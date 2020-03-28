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الجزائر تسجل ثلاث وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ثلاث وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الجزائر اليوم السبت، ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 شخصاً.

وأضافت: أنه تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 454 حالة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

وفيما يتعلق بالوفيات الجديدة، فإن الأمر يتعلق برجل (65 سنة) بالجزائر العاصمة، وهو عائد من أداء مناسك العمرة، ورجل مسن (84 سنة) خالط ضحية سابقة، ورجل آخر (45 سنة) من مدينة مستغانم عاد من إسبانيا.

كما تماثل شخصان مصابان بالفيروس للشفاء في مدينتي "بسكرة" و"البويرة"، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 31 حالة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقررت الحكومة الجزائرية أمس الجمعة فرض حظر التجوال في تسع ولايات جديدة ضمن إجراءات ردع تفشي الفيروس.

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