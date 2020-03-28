الولايات المتحدة: عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) يتجاوز 100 ألف ونقص بالإمدادات الطبية

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة بنحو 18000 يوم الجمعة، وهي أعلى قفزة في يوم واحد، إلى أكثر من 103000.





وتصدرت الولايات المتحدة العالم في حالات الإصابة بالفيروس، منذ أن تخطى عدد الإصابات المعروفة حالات الإصابة في الصين وإيطاليا يوم الخميس.



ووفق إحصاء وكالة (رويترز) للأنباء، المستند إلى البيانات الرسمية، لقي ما لا يقل عن 1634 شخصا حتفهم حتى مساء الجمعة، الذي شهد أيضاً زيادة يومية قياسية، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة السادسة في عدد الوفيات على مستوى بلد واحد جراء الإصابة بهذا المرض





يأتي ذلك في الوقت الذي لجأ فيه الأطباء والممرضات المنهكون إلى مواجهة النقص في الإمدادات الطبية، بإخفاء ما يشح منها أو شرائه من السوق السوداء، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وطالب عاملون في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، يوم الجمعة، بتوفير المزيد من الأدوات والمعدات الوقائية لمواكبة تزايد عدد المرضى، في حين صارت بعض المستشفيات في مدن نيويورك ونيو أورليانز وديترويت على شفا عدم القدرة على استيعاب المرضى مع تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس.ويشعر الأطباء بقلق بشكل خاص من نقص أجهزة التنفس والآلات التي تساعد المرضى على التنفس، وهي مطلوبة على نطاق واسع لأولئك الذين يعانون من فيروس (كورونا) المستجد شديد العدوى.