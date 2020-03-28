نبيه بري يهدد بتعليق تمثيله بالحكومة اللبنانية

رئيس الوزراء اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري يوم السبت بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس (كورونا).



وقال بري زعيم حركة (أمل) الشيعية في بيان صادر عن مكتبه: "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكان وزير الخارجية، ناصيف حتي قد قال يوم الخميس: إنه ينبغي على اللبنانيين الموجودين في الخارج الخضوع للفحص للتأكد من أنهم غير حاملين للفيروس قبل أن يتسنى لهم ركوب الطائرة للعودة.



وكان السياسي المسيحي البارز سمير جعجع قد انتقد الحكومة لهذا السبب أيضا يوم السبت معربا عن قلقه من أن الدول التي تتصدى للتفشي ستعطي الأولوية لعلاج مواطنيها على حساب المغتربين.



ويكافح بعض اللبنانيين العالقين في الخارج لتدبير أمورهم ويزداد وضعهم صعوبة بسبب القيود الصارمة التي تفرضها البنوك اللبنانية على التحويلات الخارجية وسحب النقود من ماكينات الصراف الآلي في الخارج. ويعاني لبنان من أزمة مالية طاحنة منذ أكتوبر تشرين الأول.



وقال وزير الخارجية الأسبوع الماضي: إنه سيتم رفع سقف التحويلات للطلاب العالقين في الخارج.



وكتب على تويتر يقول: "‏نتمنى أن نعيد اللبنانيين اليوم قبل الغد وأتفهم مشاعر الأهل والأولاد ولكن يجب تأمين (فحوص) البي.سي.آر لأنه يوجد خطورة كبيرة بصعود شخص مصاب بـ (كورونا) مع غيره غير المصاب إلى الطائرة."