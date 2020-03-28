قيادي في "حماس": الاحتلال مسؤول عن حياة كل أسير في سجونه

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركـة حماس، عضو مكتبها السياسي موسى دودين، أن الاحتلال مسؤول بشكل كامل عن حياة كل أسير فلسطيني في سجونه.



وشدد على أن المقاومة تقف عند مسؤولياته تجاه أسرانا، وأن الغرفة المشتركة تتابع هذا الملف بشكل مكثف، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وخلال مقابلة إذاعية قال دودين:" إن الاحتلال لا يتعامل بشكل جدي لتحسين الواقع الاعتقالي للأسرى في ظل انتشار فيروس كورونا، ولم توفر لهم إدارة السجون أي مواد لمواجهة الفيروس سواء صحية أو معقمة أو أي إجراءات تخص الاحتكاك اليومي مع ضباط وعناصر إدارة مصلحة السجون".



وأضاف: "إن سياسة الإهمال الطبي ملازمة لتاريخ إدارة السجون، وليست مستجدة، وأن المعلومات عن الأسرى المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" قليلة، وتمارس بحقهم الجريمة مرتين، بالإهمال الطبي وبالعزل الانفرادي الذي لا يعرف عنه شيء".



وبيّن عضو المكتب السياسي لحماس أن قضية الأسرى حساسة وهي قضية مجمع عليها ولا تخضع لأي حسابات سياسية وحزبية، مطالباً السلطة الفلسطينية باستغلال علاقاتها، والتوجه للمؤسسات الدولية والامم المتحدة وهيئات حقوق الأنسان للضغط على الاحتلال لتحسين أوضاع الأسرى.