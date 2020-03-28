الرئاسة التونسية تُوجه دعوة للعالم لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني



وأكدت الرئاسة، استعداد تونس لوضع ما لديها من إمكانيات، حتى وإن كانت محدودة، للوقوف إلى جانب أشقائنا في فلسطين.





كما دعت المنظمات الإنسانية، إلى جانب الدول، إلى أن تقوم بدورها الإنساني في هذا الظرف العصيب، الذي تعيشه كل شعوب العالم.

رام الله - دنيا الوطنوجهت الرئاسة التونسية، اليوم السبت، دعوة لأحرار العالم؛ لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل تفشي فيروس (كورونا).وقالت في منشور على (فيسبوك): نظراً للوضع الصحي الدقيق، بسبب تفشي فيروس (كورونا)، تدعو رئاسة الجمهورية كل الأحرار والحرائر في تونس والعالم، إلى توجيه المستلزمات الطبية اللازمة، إلى الشعب الفلسطيني، خاصة وأن الكثافة السكانية التي تتميز بها الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، تمثل، إلى جانب شح الإمكانيات، عنصراً إضافياً قد يتسبب في مزيد انتشار هذه الجائحة".