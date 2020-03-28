قوات الاحتلال تصيب وتعتقل شقيقين خلال اقتحامها كفر قدوم

مواجهات كفر قدوم - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، واعتُقل فتيان شقيقان، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين اسلام (14 عاما)، وليث عبد الرحيم علي (13 عاما) من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضح أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق جراء استشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم مسنة ورضيعة .



وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص تسعة خزانات مياه على أسطح المنازل ودمرتها