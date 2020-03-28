حماس تكشف تفاصيل اتصال هاتفي لهنية مع قيادة المخابرات المصرية

كشف حركة حماس، مساء اليوم السبت، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية بقيادة جهاز المخابرات المصرية.





وقالت الحركة، عبر موقعها الرسمي: "أجرى رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، حيث عبَّر عن الشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها مصر في مساعدة شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الجائحة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كوفيد 19".



وأضافت الحركة: "تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية تواصل العمل المشترك، وبذل الجهود من الأطراف كافة لمواجهة هذا الوباء".



وأكملت: "كما جرى استعراض كل ما تم من خطوات على هذا الصعيد، وبحْث الاحتياجات المطلوبة لتحقيق نجاحات في مواجهته والوقاية منه، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في القطاع".



رام الله - دنيا الوطن