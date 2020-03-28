بالصور: شركة كهرباء غزة تستكمل مد الكهرباء لجميع مراكز الحجر بالقطاع





وبذلك تكون قد استوفت جميع أعمالها بإمداد جميع مراكز وأماكن الحجر بكهرباء دائمة على مدار الساعة، وفق تصريح من الشركة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.





ويأتي ذلك ضمن مساهمة الشركة في الجهد الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية لاحتواء أي أزمة قد تنتج "لا سمح الله" بشأن تطورات انتشار فيروس (كورونا) حول العالم.





























رام الله - دنيا الوطناستكملت طواقم شركة توزيع الكهرباء بغزة، وبتوجيهات من إدارة الشركة اليوم أعمالها في مركز حجر صحي محافظة شمال القطاع.