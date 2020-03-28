مستوطنون يهاجمون قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قرية التوانة في مسافر يطا، جنوب الخليل.



وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور: إن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، هاجموا القرية ورشقوا الأهالي ورعاة الماشية بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المواطنين، الذين تصدوا للمستوطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.