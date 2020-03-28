مستوطنون يهاجمون قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قرية التوانة في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور: إن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، هاجموا القرية ورشقوا الأهالي ورعاة الماشية بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المواطنين، الذين تصدوا للمستوطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.
هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قرية التوانة في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور: إن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، هاجموا القرية ورشقوا الأهالي ورعاة الماشية بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المواطنين، الذين تصدوا للمستوطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.
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