عاجل

  • ترامب: يمكن إخضاع ولايتني "نيوجيرسي" و"كونيكتيكيت" أيضا للحجر الصحي

  • ترامب يقول إنه يفكر في فرض الحجر الصحي على ثلاث ولايات أميركية بينها نيويورك

شؤون فلسطينية

حركة حماس تعزي بوفاة المناضلة تيريزا هلسة

حركة حماس تعزي بوفاة المناضلة تيريزا هلسة
تيريزا هلسة
رام الله - دنيا الوطن
قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالص التعازي والمواساة بوفاة المناضلة تيريزا هلسة اليوم السبت عن عمر يناهز (65 عاماً).

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران: إن الفقيدة تيريزا مناضلة أصيلة شاركت في إحدى العمليات الفدائية بهدف تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، وهي مثال المرأة الفلسطينية الأردنية العربية التي تعمل من أجل فلسطين.

وأضاف بدران:" شعبنا لن ينسى كل من قدم وقاوم وضحى في الماضي والحاضر والمستقبل، خالص تعازينا لأهلها ومحبيها في كل مكان"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وولدت هلسة في مدينة عكا لعائلة مسيحية، برز اسمها عام 1972 عندما شاركت في خطف طائرة متجهة إلى مطار اللد المحتلة وأصبح ركابها ال 140 رهائن، بهدف المبادلة بأسرى أردنيين وفلسطينيين في سجون الاحتلال وانتهت العملية باشتباك مسلح اعتقلت بعده تيريزا وحكم بالجن مؤبدين وأربعين عام الى أن تحررت بصفقة التبادل عام 1983 وتم نفيها الأردن.

أخبار ذات صلة

قيادي في &#34;حماس&#34;: الاحتلال مسؤول عن حياة كل أسير في سجونه

قيادي في "حماس": الاحتلال مسؤول عن حياة كل أسير في سجونه

ملحم: الحكومة ستدرس كيفية صرف رواتب الموظفين باجتماعها المقبل ومرضى كورونا بصحة جيدة

ملحم: الحكومة ستدرس كيفية صرف رواتب الموظفين باجتماعها المقبل ومرضى كورونا بصحة جيدة

قوات الاحتلال تصيب وتعتقل شقيقين خلال اقتحامها كفر قدوم

قوات الاحتلال تصيب وتعتقل شقيقين خلال اقتحامها كفر قدوم

حماس تكشف تفاصيل اتصال هاتفي لهنية مع قيادة المخابرات المصرية

حماس تكشف تفاصيل اتصال هاتفي لهنية مع قيادة المخابرات المصرية

إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق واعتقال ثلاثة آخرين جنوب الخليل

إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق واعتقال ثلاثة آخرين جنوب الخليل

صحيفة: توقيف مسؤول الإعلام الحكومي بغزة بعد تقرير صحفي حول مصابي (كورونا)

صحيفة: توقيف مسؤول الإعلام الحكومي بغزة بعد تقرير صحفي حول مصابي (كورونا)

إسرائيل توقف تسليم المصابين بكورونا نتائج فحوصاتهم

إسرائيل توقف تسليم المصابين بكورونا نتائج فحوصاتهم

مستوطنون يهاجمون قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

قيادي في &#34;حماس&#34;: الاحتلال مسؤول عن حياة كل أسير في سجونه

قيادي في "حماس": الاحتلال مسؤول عن حياة كل أسير في سجونه

قوات الاحتلال تصيب وتعتقل شقيقين خلال اقتحامها كفر قدوم

قوات الاحتلال تصيب وتعتقل شقيقين خلال اقتحامها كفر قدوم

إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق واعتقال ثلاثة آخرين جنوب الخليل

إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق واعتقال ثلاثة آخرين جنوب الخليل

إسرائيل توقف تسليم المصابين بكورونا نتائج فحوصاتهم

إسرائيل توقف تسليم المصابين بكورونا نتائج فحوصاتهم

مستوطنون يهاجمون قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل

شاهر سعد يطالب إسرائيل بتعويض العمال عن أيام تعطلهم القسري عن العمل

شاهر سعد يطالب إسرائيل بتعويض العمال عن أيام تعطلهم القسري عن العمل

هنية يبحث مع ملادينوف تأثير (كورونا) على الأوضاع في فلسطين

هنية يبحث مع ملادينوف تأثير (كورونا) على الأوضاع في فلسطين

حركة حماس تعزي بوفاة المناضلة تيريزا هلسة

حركة حماس تعزي بوفاة المناضلة تيريزا هلسة

منوعات

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

شاهد: نادين نسيب نجيم على &#34;تيك توك&#34;بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: نادين نسيب نجيم على "تيك توك"بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

عربي

الجزائر تسجل ثلاث وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ثلاث وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

نبيه بري يهدد بتعليق تمثيله بالحكومة اللبنانية

نبيه بري يهدد بتعليق تمثيله بالحكومة اللبنانية

السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تقرر مد فترة الحجر الصحي لفترة 28 يومًا

مصر تقرر مد فترة الحجر الصحي لفترة 28 يومًا