حركة حماس تعزي بوفاة المناضلة تيريزا هلسة

تيريزا هلسة

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رام الله - دنيا الوطن

قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالص التعازي والمواساة بوفاة المناضلة تيريزا هلسة اليوم السبت عن عمر يناهز (65 عاماً).



وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران: إن الفقيدة تيريزا مناضلة أصيلة شاركت في إحدى العمليات الفدائية بهدف تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، وهي مثال المرأة الفلسطينية الأردنية العربية التي تعمل من أجل فلسطين.



وأضاف بدران:" شعبنا لن ينسى كل من قدم وقاوم وضحى في الماضي والحاضر والمستقبل، خالص تعازينا لأهلها ومحبيها في كل مكان"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وولدت هلسة في مدينة عكا لعائلة مسيحية، برز اسمها عام 1972 عندما شاركت في خطف طائرة متجهة إلى مطار اللد المحتلة وأصبح ركابها ال 140 رهائن، بهدف المبادلة بأسرى أردنيين وفلسطينيين في سجون الاحتلال وانتهت العملية باشتباك مسلح اعتقلت بعده تيريزا وحكم بالجن مؤبدين وأربعين عام الى أن تحررت بصفقة التبادل عام 1983 وتم نفيها الأردن.