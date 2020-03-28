روسيا تقرر إغلاق حدودها البرية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة الروسية، تقييد حركة المرور على الحدود البرية للبلاد مؤقتا اعتباراً من يوم 30 آذار/ مارس الجاري.



يأتي ذلك ضمن إجراءات الدولة الروسية، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكلفت الحكومة الروسية وزارة النقل وجهازي الأمن الفدرالي والجمارك، وهيئة الرقابة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك، بتقييد حركة المرور بصور مؤقتة بدءاً من منتصف ليل الـ30 من آذار/مارس 2020 بتوقيت موسكو وحتى إشعار آخر، عبر كافة المنافذ الحدودية بما فيها نقاط العبور المخصصة للمشاة والسيارات والقطارات والمعابر النهرية.



ويستثني القرار فئات محددة يتاح لها عبور الحدود، تشمل الدبلوماسيين وسائقي شاحنات النقل الدولي وطواقم قاطرات الشحن الدولي، وأصحاب الظروف القاهرة، والروس المقيمين بشكل دائم في أماكن محددة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين.