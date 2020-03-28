فرض الحجر المنزلي لكل المخالطين لصحفيين أعدا تقريراً حول مصابي (كورونا) بغزة

قررت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، فرض الحجر المنزلي على كل من خالط الصحفيين اللذين أعدا تقرير حول مصابي فيروس (كورونا) بمركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وفي وقت سابق، اتخذ المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الجمعة، عدة قرارات بخصوص التقرير المرئي، الذي تم تصويره داخل المستشفى الميداني في رفح.





وقال رئيس المكتب، سلامة معروف: "إن ما حدث من تصوير تقرير صحفي في المستشفى الميداني للعزل الطبي برفح، يشكل مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة لكافة جهات الاختصاص"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).





وأضاف: "تم تشكيل لجنة تحقيق في الأمر، واتخاذ قرار مباشر بحجر الصحفيين اللذين أعدا التقرير المذكور، وستقوم وزارة الصحة بمتابعة ذلك فوراً".





من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه جاري تنفيذ إجراءات الحجر الصحي للصحفي والمصور اللذين أعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل بمعبر رفح، رغم قيام الطاقم الطبي بأخذ إجراءات السلامة لهما خلال عملهما، ولكن إجراء الحجر هو أخذ بالأحوط و حفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع.





وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه ستتم المساءلة حول السماح بالتصوير ونشر المادة المصورة.





وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "قررنا فرض الحجر المنزلي على كل من خالط الصحفيين الذين أعدوا التقرير، والعزل الصحي للصحفي والمصور في مراكز الحجر".