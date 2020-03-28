الصحة بغزة: نتائج فحوصات اللواء أبو نعيم سلبية وقررنا تمديد الحجر الصحي لثلاثة أسابيع

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن نتائج الفحص المخبري لفيروس (كورونا) للواء توفيق أبو نعيم ومرافقه كانت سلبية.



وأضاف القدرة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، السبت: "نؤكد بأن اجراءات السلامة والوقاية على معابر قطاع غزة مشددة"، مشيراً إلى أنه تقرر تمديد فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أسابيع بدلاً من 14 يوماً.



وتابع القدر: "وسعت وزارة الصحة دائرة الترصد المخبري وسحب مئات العينات للمستضافين والمخالطين في مراكز الحجر الصحي مند بداية مارس الجاري وحتى اللحظة، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الان ولازال الفحص المخبري لعشرات العينات جاري حتى اللحظة وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها".



وأكمل القدرة: "نعمل بإمكانيات محدودة والمستشفيات تعاني من نقص الأدوية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وكافة مراكز الحجر الصحي مناطق مغلقة، وسيتم مساءلة كافة من يخالف القوانين، كما أن فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة اتخذت إجراءات قانونية بحق 10 مؤسسات صيدلانية استغلت المواطنين".







رام الله - دنيا الوطن