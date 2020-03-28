إذاعة فلسطينية تُقرر حجز عدد من موظفيها داخل المؤسسة بسبب (كورونا)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدر مجلس إدارة إذاعة صوت الشعب في قطاع غزة، بيان صحفي، بشأن التطورات الحاصلة نتيجة تفشي وباء كورونا في العالم، جاء فيه:





نظراً لتطورات تفشي وباء كورونا في العالم، قررت إدارة إذاعة صوت الشعب التالي:



أولاً- حرصاً على سلامة العاملين في الإذاعة وأسرهم وعامة الناس تم العمل وفق خطة طوارئ تماشياً مع خطة الطوارئ الجارية في قطاع غزة , بحجز بعض الزملاء داخل المؤسسة والآخر سيعمل من مكان تواجده مع العلم أنه لن يُسمح للزملاء بالدخول أو الخروج حتى صدور قرارات جديدة وأن قرار منع دخول المؤسسة يشمل الموطنين حفاظاً على سلامة الجميع.



ثانياً- تؤكد الإذاعة لجمهورها الكريم بأن برامجها كافة مستمرة كالمعتاد مع التركيز على بث كافة الإرشادات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية والأهلية التي لها علاقة بأزمة كورونا.



ثالثاً- بناءً على تعليمات إدارة الإذاعة وحرصا على سلامة الجميع نأمل من اخوتنا وزملائنا الصحفيين عدم زيارة المؤسسة من أجل اعداد أي مادة بهذا الخصوص ونأمل منكم التواصل مع إدارة الإذاعة على الرقم التالي 0594666155 في حال رغب أحد أن يأخذ مادة صوتية وتغطيته كخبر.



رابعاً- تؤكد الإذاعة مرة أخرى على مبدأ التكافل والتكاتف عملاً بالمسؤولية المشتركة والابتعاد كل البعد عن بث الأخبار الخاطئة والتي ليس لها مصدر "الإشاعات" والالتزام بالأخلاق المهنية والوطنية.