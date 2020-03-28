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دولي

روسيا تعلن تطوير علاج لمرضى (كورونا)

روسيا تعلن تطوير علاج لمرضى (كورونا)
مختبر روسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس (كورونا) "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا.

وقالت الوكالة في بيان لها: إن المركز العلمي الإنتاجي "فارم زاشيتا" التابع لها، "نجح في وضع خطة لعلاج عدوى فيروس (كورونا) على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: أن الدواء الجديد "يمنع بانتقائية عالية الاعتلال الخلوي الناجم عن فيروس كورونا، ويمنع تكاثره، فيما يعيق تأثير "الميفلوكين" الكابح للمناعة تنشيط الاستجابة الالتهابية التي يسببها الفيروس".

وأكدت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا الروسية، أن "إضافة المضادات الحيوية من مجموعة الماكروليد والبنسلين الاصطناعي إلى نظام العلاج لا تؤدي إلى إصابة المريض بالالتهابات البكتيرية الفيروسية الناجمة عن "عدوى ثانوية" فحسب، بل تعمل على زيادة تركيز المادة في بلازما الدم والرئتين، ما يتيح توفير علاج فعال للمرضى".

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