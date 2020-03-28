أكاديمي فلسطيني يدعو وزارة الاتصالات لإغلاق (فيسبوك) خلال فترة الطوارئ





وأوضح الشقاقي أن الدعوة لا تشمل كل وسائل التواصل الاجتماعي وإنما تقتصر على شبكة الفيس بوك كونها الأكثر اثارة للرأي العام وبما تعج من معلومات مغلوطة واشاعات تستنزف الجهات الرسمية لملاحقتها من أجل نفيها.





وقال الشقاقي:" الوضع الفلسطيني يمتاز بخصوصية وبالذات في قطاع غزة نظراً لقلة الموارد، وبالتالي المطلوب تعزيز الحاضنة الشعبية والعمل على تركيز بث المعلومات الرسمية من خلال الوسائل الاعلامية الرسمية والمعروفة".





وأوضح الشقاقي أن مطالبته بالإغلاق لشبكة الفيس بوك محصورة بفترة الطوارئ المعلنة من قبل الرئيس محمود عباس، متابعاً: "الدعوة للإغلاق لا تتعارض مع حرية الرأي والتعبير كونها تأتي في وقت حساس وأزمة كبيرة يتعرض فيها الفلسطينيون كغيرهم في العالم إلى هذا الوباء، وقد أخذت الجهات الفلسطينية قرارات كبيرة منها إغلاق المساجد والجامعات والمدارس للحد من التجمعات ومنع انتشار الفيروس".





وأضاف الشقاقي: "الدعوة محدودة ويمكن من خلالها محاصرة الاشاعات ومروجيها مع الحفاظ على المنصات الاجتماعية الأخرى.

رام الله - دنيا الوطندعا الدكتور أحمد الشقاقي أستاذ الاعلام بالجامعات الفلسطينية وزارة الاتصالات الفلسطينية إلى إغلاق شبكة الفيس بوك خلال فترة إعلان الطوارئ، وذلك كونها تعج بالشائعات وبما يؤثر على عمل المؤسسات والوسائل الاعلامية الرسمية.