هيئة الأسرى تنعى المناضلة المحررة تيريز هلسة

المناضلة والأسيرة المحررة تيريز هلسة

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رام الله - دنيا الوطن

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة برئيسها اللواء قدري أبو بكر، المناضلة والأسيرة المحررة، تيريز هلسة، مسؤولة ملف الجرحى على الساحة الأردنية، حيث وافتها المنية اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان، بعد معاناة طويلة مع المرض.



وتقدم أبو بكر، من عائلة الفقيدة هلسة في الوطن والشتات بأحر التعازي وأصدق مشاعر الحزن والمواساة، متمنياً من الله أن يرحمها ويلهم ذويها الصبر والسلوان.



من الجدير ذكره بأن تيريز هلسة من أوائل الفدائيات العربيات، أردنية مسيحية من مواليد مدينة عكا عام 1955، والدها أردني الأصل من مدينة الكرك هاجر إلى فلسطين وأمها فلسطينية، انضمت إلى صفوف الثورة الفلسطينية خلال شبابها المبكر

وانخرطت في مجموعة أيلول الأسود.



خلال عام 1972 شاركت بعملية اختطاف طائرة "سابينا" البلجيكية ، والتي كان على متنها ركاب إسرائيليين، وأصيبت خلال العملية بعدة رصاصات وجرى اعتقالها وحكم عليها بالسجن المؤبد مرتين وأربعين عاماً، قضت منها 10 سنوات إلى أن انتهت بالنفي بعد الافراج عنها بصفقة التبادل خلال عام 1983.



عاشت تيريز مع عائلتها في العاصمة الأدرنية عمان، وكانت محرومة من دخول الأراضي الفلسطينية.