وزارة الاقتصاد تدعو مشاغل الخياطة مراجعتها للحصول على إذن انتاج الكمامات والملابس الطبية



وحذرت الوزارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، اليوم السبت، أصحاب المشاغل، من العمل بدون تصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.



رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الاقتصاد الوطني، أصحاب مشاغل الخاطية، التي تود انتاح الكمامات والملابس الواقية، مراجعة مديرية الوزارة كل في محافظته أو مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على التراخيص اللازمة واجراءات الانتاج .