شؤون فلسطينية

التنمية وهيئة الأعمال الإماراتية تقدم التقدم التدخل الثاني لصالح قرية بدو

التنمية وهيئة الأعمال الإماراتية تقدم التقدم التدخل الثاني لصالح قرية بدو
رام الله - دنيا الوطن
وزعت مديرية تنمية القدس وهيئة الاعمال الخيرية الإماراتية وضمن مشروع الرغيف الخيري ، الخبز على القضايا المسجلة على قوائم الوزارة والأسر الفقيرة والأسر المحجورة صحيا.

وهذا التدخل الثاني للمديرية وهيئة الأعمال الإماراتية ،بعد تقديم الطرود الصحية وتعقيم منازل البلدة.

ومن جانبه اشاد مدير مديرية التنمية الاجتماعية بالقدس عامر ابو مقدم بجهود هيئة الاعمال الخيرية الإماراتية وتعاونعها المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية، وفق مذكرة التفاهم بين الجانبين، وبتعليمات وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني .

وتابع تمكننا اليوم وبجهود مفوض عام الهيئة ابراهيم الراشد، وطاقم الطوارئ لمديرية التنمية الاجتماعية للقدس من تقديم التدخل الثاني لصالح أهلنا في قرية بدو.

الى ذلك أشار ابراهيم الراشد مفوض عام هيئة الأعمال الخيرية في فلسطين، وبتعاون مع تنمية القدس ،تحركت منذ الامس وعلى الفور إلى بلدة بدو وشرعت في تنفيذ عدة تدخلات عاجلة لإغاثة وإسناد الأهالي، وهي اليوم تقدم مشروع الرغيف .

وثمن الراشد التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تساند الهيئة، وتعمل معها بالتدخل الطوارىء.

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