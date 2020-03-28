السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة السعودية، تسجيلها 99 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 1203 حالة.



وقالت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 وفيات.



وأشار إلى أن "السعودية هي إحدى أفضل الدول في إجراء الفحوصات نسبة لعدد السكان"، موضحة أن عدد حالات التعافي بلغت 37 حالة.