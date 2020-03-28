السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة السعودية، تسجيلها 99 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 1203 حالة.
وقالت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 وفيات.
وأشار إلى أن "السعودية هي إحدى أفضل الدول في إجراء الفحوصات نسبة لعدد السكان"، موضحة أن عدد حالات التعافي بلغت 37 حالة.
أكدت وزارة الصحة السعودية، تسجيلها 99 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 1203 حالة.
وقالت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 وفيات.
وأشار إلى أن "السعودية هي إحدى أفضل الدول في إجراء الفحوصات نسبة لعدد السكان"، موضحة أن عدد حالات التعافي بلغت 37 حالة.
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