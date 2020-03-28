عاجل

  • روسيا: إغلاق الحدود البرية اعتباراً من 30 مارس

  • بريطانيا: تسجيل 260 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1019

عربي

السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة السعودية، تسجيلها 99 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 1203 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 وفيات.

وأشار إلى أن "السعودية هي إحدى أفضل الدول في إجراء الفحوصات نسبة لعدد السكان"، موضحة أن عدد حالات التعافي بلغت 37 حالة.

أخبار ذات صلة

مصر تقرر مد فترة الحجر الصحي لفترة 28 يومًا

مصر تقرر مد فترة الحجر الصحي لفترة 28 يومًا

شاهد: لحظة دفن السيدة الأردنية المتوفاة بفيروس (كورونا)

شاهد: لحظة دفن السيدة الأردنية المتوفاة بفيروس (كورونا)

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة

بسبب &#34;التأول على الله بفيروس كورونا&#34;.. النيابة السعودية تقبض على 3 أشخاص

بسبب "التأول على الله بفيروس كورونا".. النيابة السعودية تقبض على 3 أشخاص

سوريا تمنع السفر لاحتواء أزمة (كورونا)

سوريا تمنع السفر لاحتواء أزمة (كورونا)

قرقاش: اتصال بن زايد بالأسد تجاوز للحسابات السياسية الضيقة

قرقاش: اتصال بن زايد بالأسد تجاوز للحسابات السياسية الضيقة

الأردن يُوضّح كيف ستُدفن السيدة المتوفاة بفيروس (كورونا)

الأردن يُوضّح كيف ستُدفن السيدة المتوفاة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

&#34;الإعلام&#34; تنظم موجة بث موحدة وتدعو لتظاهرات رقمية بمناسبة ذكرى يوم الأرض

"الإعلام" تنظم موجة بث موحدة وتدعو لتظاهرات رقمية بمناسبة ذكرى يوم الأرض

أكاديمي فلسطيني يدعو وزارة الاتصالات لإغلاق (فيسبوك) خلال فترة الطوارئ

أكاديمي فلسطيني يدعو وزارة الاتصالات لإغلاق (فيسبوك) خلال فترة الطوارئ

هيئة الأسرى تنعى المناضلة المحررة تيريز هلسة

هيئة الأسرى تنعى المناضلة المحررة تيريز هلسة

النضال الشعبي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

النضال الشعبي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

&#34;الميزان&#34;يصدر تقريراً ميدانياً حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق المشاركين بمسيرات العودة

"الميزان"يصدر تقريراً ميدانياً حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق المشاركين بمسيرات العودة

التنمية وهيئة الأعمال الإماراتية تقدم التقدم التدخل الثاني لصالح قرية بدو

التنمية وهيئة الأعمال الإماراتية تقدم التقدم التدخل الثاني لصالح قرية بدو

مطران جديد للسريان الكاثوليك في الارض المقدسة

مطران جديد للسريان الكاثوليك في الارض المقدسة

الشرطة الفلسطينية: تعاملنا مع 900 عامل دخلوا محافظة نابلس

الشرطة الفلسطينية: تعاملنا مع 900 عامل دخلوا محافظة نابلس

منوعات

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

شاهد: نادين نسيب نجيم على &#34;تيك توك&#34;بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: نادين نسيب نجيم على "تيك توك"بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

عربي

السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تقرر مد فترة الحجر الصحي لفترة 28 يومًا

مصر تقرر مد فترة الحجر الصحي لفترة 28 يومًا

شاهد: لحظة دفن السيدة الأردنية المتوفاة بفيروس (كورونا)

شاهد: لحظة دفن السيدة الأردنية المتوفاة بفيروس (كورونا)

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)