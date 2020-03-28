مصر تقرر مد فترة الحجر الصحي لفترة 28 يومًا

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت وزارة الصحة المصرية، بعزل العائدين من العمرة وغيرهم من المسافرين العائدين من الخارج وأسرهم لمدة 28 يوماً في منازلهم، وهي فترة تساوي ضِعف فترة حضانة فيروس كورونا المستجد.



كما دعت وزارة الصحة المصرية إلى ضرورة الإبلاغ عن الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا، وفق ما نقل موقع (اليوم السابع).



وشددت الصحة المصرية، على ضرورة أن تكون جميع المستشفيات ومنافذ الحجر الصحي في مصر على استعداد تام لاستقبال مصابين بفيروس كورونا، مع مراعاة الإجراءات الصحية الملائمة للوقاية من العدوى.