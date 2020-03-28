مطران جديد للسريان الكاثوليك في الارض المقدسة

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رام الله - دنيا الوطن

ارسل الاب بييترو فيليت، أمين عام مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الارض المقدسة، رسالة تهنئة قبل قليل لسيادة المطران كميل انطوان أفرام سمعان، الذي صدرت اليوم عن الفاتيكان موافقة قداسة البابا فرنسيس على تعيينه نائبا بطريركيا لكنيسة السريان الكاثوليك في الارض المقدسة.



وقد جاء تعيين المطران سمعان لهذا المنصب الكنسي الرفيع اثر تقاعد المطران بطرس ملكي بعد خدمة استمرت عشرات السنوات، شغل خلال الثماني عشرة سنة الاخيرة موقع النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في الارض المقدسة.



اليكم نبذة عن سيرة حياة المطران الجديد:



من مواليد بيروت – لبنان، في 2 أيّار1980، والداه أنطوان سمعان وناديا أبو كسم، وله ثلاثة أشقّاء. تلقّى دروسه الإبتدائية والمتوسّطة في مدرسة مار بهنام وسارة للسريان الكاثوليك – الفنار، ودخل الإكليريكية الصغرى في دير سيّدة النجاة – الشرفة، لبنان (1997)، وتابع الدروس الثانوية في ثانوية غوسطا، حيث حصل على شهادة البكالوريا اللبنانية – فرع علوم الحياة (2000). ثمّ انتقل إلى الإكليريكية الكبرى في دير الشرفة (2000)، ونال الإجازة في الفلسفة واللاهوت من كلّية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس – الكسليك (2005)، والإجازة في العلوم الليتورجية من الجامعة عينها (2006)، ونال الإجازة في القانون الكنسي من جامعة الحكمة – بيروت (2011)، كما تابع الدراسة لسنة واحدة في اختصاص إدارة المدارس في جامعة الروح القدس.



سيم شمّاساً إنجيلياً في 6 أيّار 2006، بوضع يد سيادة المطران مار ربولا أنطوان بيلوني، في كنيسة دير الشرفة، لبنان. ثمّ سيم كاهناً في 24 حزيران 2006، بوضع يد المثلّث الرحمات البطريرك مار اغناطيوس بطرس الثامن عبد الأحد، في كنيسة الدير نفسه.



عيّنه البطريرك عبد الأحد أميناً للسرّ في البطريركية (2006)، وكاهناً مساعداً في رعية مار أنطونيوس – جونيه، ومرشداً لمدرسة الليسيه المتحف، ومرشداً للراهبات الأفراميات في بيت مار اغناطيوس – بيروت.



جدّد البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان تعيينه أميناً للسرّ في البطريركية (2009-2016)، وعيّنه أيضاً عضواً في اللجنة الليتورجية البطريركية، ثمّ قيّماً لدار البطريركية في بيروت وأميناً لصندوق أوقاف البطريركية (2009-2016)، ورئيساً ومديراً لمدرسة دير الشرفة (2014-2016).

من مهامه القضائية: محامٍ عن العدل ثمّ قاضٍ في المحكمة الكنسية الإبتدائية للسريان الكاثوليك في لبنان (2011-2016)، ومحامٍ عن العدل في المحكمتين الإبتدائية والإستئنافية لطائفة اللاتين في لبنان (2012-2016)، وقاضٍ في المحكمة الإستئنافية لطائفة الكلدان في لبنان.



بتاريخ 26/11/2016 منحه البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، إنعامَ لبس الصليب المقدس، ثمّ أوفده بتاريخ 1/12/2016 إلى القدس حيث عيّنه معاوناً لسيادة المطران مار غريغوريوس بطرس ملكي النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، فسلّمه المطران ملكي مسؤولية الأمور القانونية في النيابة البطريركية، والنشاطات الراعوية في رعية القدس، وتعليم اللغة السريانية، وإدارة بيت مار توما للحجّاج في القدس، وتمثيل سيادته في العديد من المناسبات الروحية والمدنية.



يتقن اللغات السريانية والعِبرية والعربية والفرنسية، ويلمّ بالإنكليزية.