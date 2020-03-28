شؤون فلسطينية

مطران جديد للسريان الكاثوليك في الارض المقدسة

مطران جديد للسريان الكاثوليك في الارض المقدسة
رام الله - دنيا الوطن
ارسل الاب بييترو فيليت، أمين عام مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الارض المقدسة، رسالة تهنئة قبل قليل لسيادة المطران كميل انطوان أفرام سمعان، الذي صدرت اليوم عن الفاتيكان موافقة قداسة البابا فرنسيس على تعيينه نائبا بطريركيا لكنيسة السريان الكاثوليك في الارض المقدسة.

وقد جاء تعيين المطران سمعان لهذا المنصب الكنسي الرفيع اثر تقاعد المطران بطرس ملكي بعد خدمة استمرت عشرات السنوات، شغل خلال الثماني عشرة سنة الاخيرة موقع النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في الارض المقدسة.

اليكم نبذة عن سيرة حياة المطران الجديد:

من مواليد بيروت – لبنان، في 2 أيّار1980، والداه أنطوان سمعان وناديا أبو كسم، وله ثلاثة أشقّاء. تلقّى دروسه الإبتدائية والمتوسّطة في مدرسة مار بهنام وسارة للسريان الكاثوليك – الفنار، ودخل الإكليريكية الصغرى في دير سيّدة النجاة – الشرفة، لبنان (1997)، وتابع الدروس الثانوية في ثانوية غوسطا، حيث حصل على شهادة البكالوريا اللبنانية – فرع علوم الحياة (2000). ثمّ انتقل إلى الإكليريكية الكبرى في دير الشرفة (2000)، ونال الإجازة في الفلسفة واللاهوت من كلّية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس – الكسليك (2005)، والإجازة في العلوم الليتورجية من الجامعة عينها (2006)، ونال الإجازة في القانون الكنسي من جامعة الحكمة – بيروت (2011)، كما تابع الدراسة لسنة واحدة في اختصاص إدارة المدارس في جامعة الروح القدس.

سيم شمّاساً إنجيلياً في 6 أيّار 2006، بوضع يد سيادة المطران مار ربولا أنطوان بيلوني، في كنيسة دير الشرفة، لبنان. ثمّ سيم كاهناً في 24 حزيران 2006، بوضع يد المثلّث الرحمات البطريرك مار اغناطيوس بطرس الثامن عبد الأحد، في كنيسة الدير نفسه.

عيّنه البطريرك عبد الأحد أميناً للسرّ في البطريركية (2006)، وكاهناً مساعداً في رعية مار أنطونيوس – جونيه، ومرشداً لمدرسة الليسيه المتحف، ومرشداً للراهبات الأفراميات في بيت مار اغناطيوس – بيروت.

جدّد البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان تعيينه أميناً للسرّ في البطريركية (2009-2016)، وعيّنه أيضاً عضواً في اللجنة الليتورجية البطريركية، ثمّ قيّماً لدار البطريركية في بيروت وأميناً لصندوق أوقاف البطريركية (2009-2016)، ورئيساً ومديراً لمدرسة دير الشرفة (2014-2016).
من مهامه القضائية: محامٍ عن العدل ثمّ قاضٍ في المحكمة الكنسية الإبتدائية للسريان الكاثوليك في لبنان (2011-2016)، ومحامٍ عن العدل في المحكمتين الإبتدائية والإستئنافية لطائفة اللاتين في لبنان (2012-2016)، وقاضٍ في المحكمة الإستئنافية لطائفة الكلدان في لبنان.

بتاريخ 26/11/2016 منحه البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، إنعامَ لبس الصليب المقدس، ثمّ أوفده بتاريخ 1/12/2016 إلى القدس حيث عيّنه معاوناً لسيادة المطران مار غريغوريوس بطرس ملكي النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، فسلّمه المطران ملكي مسؤولية الأمور القانونية في النيابة البطريركية، والنشاطات الراعوية في رعية القدس، وتعليم اللغة السريانية، وإدارة بيت مار توما للحجّاج في القدس، وتمثيل سيادته في العديد من المناسبات الروحية والمدنية.

يتقن اللغات السريانية والعِبرية والعربية والفرنسية، ويلمّ بالإنكليزية.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تنعى المناضلة المحررة تيريز هلسة

هيئة الأسرى تنعى المناضلة المحررة تيريز هلسة

النضال الشعبي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

النضال الشعبي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

وزارة الاقتصاد تدعو مشاغل الخياطة مراجعتها للحصول على إذن انتاج الكمامات والملابس الطبية

وزارة الاقتصاد تدعو مشاغل الخياطة مراجعتها للحصول على إذن انتاج الكمامات والملابس الطبية

&#34;الميزان&#34;يصدر تقريراً ميدانياً حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق المشاركين بمسيرات العودة

"الميزان"يصدر تقريراً ميدانياً حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق المشاركين بمسيرات العودة

التنمية وهيئة الأعمال الإماراتية تقدم التقدم التدخل الثاني لصالح قرية بدو

التنمية وهيئة الأعمال الإماراتية تقدم التقدم التدخل الثاني لصالح قرية بدو

الشرطة الفلسطينية: تعاملنا مع 900 عامل دخلوا محافظة نابلس

الشرطة الفلسطينية: تعاملنا مع 900 عامل دخلوا محافظة نابلس

الصحة: 97 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة: 97 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

أسرى فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

أسرى فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنعى المناضلة المحررة تيريز هلسة

هيئة الأسرى تنعى المناضلة المحررة تيريز هلسة

النضال الشعبي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

النضال الشعبي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

وزارة الاقتصاد تدعو مشاغل الخياطة مراجعتها للحصول على إذن انتاج الكمامات والملابس الطبية

وزارة الاقتصاد تدعو مشاغل الخياطة مراجعتها للحصول على إذن انتاج الكمامات والملابس الطبية

&#34;الميزان&#34;يصدر تقريراً ميدانياً حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق المشاركين بمسيرات العودة

"الميزان"يصدر تقريراً ميدانياً حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق المشاركين بمسيرات العودة

التنمية وهيئة الأعمال الإماراتية تقدم التقدم التدخل الثاني لصالح قرية بدو

التنمية وهيئة الأعمال الإماراتية تقدم التقدم التدخل الثاني لصالح قرية بدو

مطران جديد للسريان الكاثوليك في الارض المقدسة

مطران جديد للسريان الكاثوليك في الارض المقدسة

الشرطة الفلسطينية: تعاملنا مع 900 عامل دخلوا محافظة نابلس

الشرطة الفلسطينية: تعاملنا مع 900 عامل دخلوا محافظة نابلس

أسرى فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

أسرى فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

منوعات

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

شاهد: نادين نسيب نجيم على &#34;تيك توك&#34;بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: نادين نسيب نجيم على "تيك توك"بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

عربي

السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تقرر مد فترة الحجر الصحي لفترة 28 يومًا

مصر تقرر مد فترة الحجر الصحي لفترة 28 يومًا

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة