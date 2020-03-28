الشرطة الفلسطينية: تعاملنا مع 900 عامل دخلوا محافظة نابلس

الشرطة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الشرطة الفلسطينية، أنها والأجهزة الأمنية، في نابلس، تعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع 900 عامل دخلوا منطقة المحافظة، واحتجزت 12 مركبة وأغلقت 8 محلات غير ملتزمة بحالة الطوارئ وتابعت 26 حالة حجر منزلي غير ملتزمة.



وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، في بيان لها اليوم السبت: إن الشرطة تعاملت أيضاً مع المحلات والمقاهي غير المصرح لها بفتح أبوابها، وأماكن الاكتظاظ في المحلات التموينية وقامت بعدة جولات ميدانية بكافة أرجاء المحافظة .



وأكدت الشرطة، أنها قامت باتخاذ إجراءاتها بحق المركبات والمحلات والأشخاص غير الملتزمين بحالة الطوارئ حسب الأصول الإدارية والقانونية.