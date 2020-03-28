الشرطة الفلسطينية: تعاملنا مع 900 عامل دخلوا محافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشرطة الفلسطينية، أنها والأجهزة الأمنية، في نابلس، تعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع 900 عامل دخلوا منطقة المحافظة، واحتجزت 12 مركبة وأغلقت 8 محلات غير ملتزمة بحالة الطوارئ وتابعت 26 حالة حجر منزلي غير ملتزمة.
وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، في بيان لها اليوم السبت: إن الشرطة تعاملت أيضاً مع المحلات والمقاهي غير المصرح لها بفتح أبوابها، وأماكن الاكتظاظ في المحلات التموينية وقامت بعدة جولات ميدانية بكافة أرجاء المحافظة .
وأكدت الشرطة، أنها قامت باتخاذ إجراءاتها بحق المركبات والمحلات والأشخاص غير الملتزمين بحالة الطوارئ حسب الأصول الإدارية والقانونية.
أكدت الشرطة الفلسطينية، أنها والأجهزة الأمنية، في نابلس، تعاملت خلال 48 ساعة الماضية مع 900 عامل دخلوا منطقة المحافظة، واحتجزت 12 مركبة وأغلقت 8 محلات غير ملتزمة بحالة الطوارئ وتابعت 26 حالة حجر منزلي غير ملتزمة.
وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، في بيان لها اليوم السبت: إن الشرطة تعاملت أيضاً مع المحلات والمقاهي غير المصرح لها بفتح أبوابها، وأماكن الاكتظاظ في المحلات التموينية وقامت بعدة جولات ميدانية بكافة أرجاء المحافظة .
وأكدت الشرطة، أنها قامت باتخاذ إجراءاتها بحق المركبات والمحلات والأشخاص غير الملتزمين بحالة الطوارئ حسب الأصول الإدارية والقانونية.
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