شؤون فلسطينية

الصحة: 97 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة: 97 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الاصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين، بلغ حتى اليوم السبت، 97 حالة، بينها 9 حالات في قطاع غزة والبقية في المحافظات الشمالية.

وقالت الصحة، في تقريرها اليومي حول تطورات فيروس (كورونا): إنه لا تتوفر معلومات شاملة حول الإصابات في كامل محافظة القدس بسبب إعاقة الاحتلال الاسرائيلي وعدم سماحه للجهات الرسمية الفلسطينية بالحصول على معلومات المرضى الفلسطينيين في المحافظة.

وأوضحت أن حالات التعافي بلغت 18 حالة، فيما سجلت وفاة واحد لسيدة من بلدة بدو بمحافظة القدس، وتم إجراء 5562 فحصا لعينات مشتبه بها، ويطبق الحجر الصحي على جميع المواطنين والزائرين والقادمين إلى فلسطين والعمال العائدين من داخل أراضي الـ48 لمدة 14 يوما.

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