شاهد: السنوار يتفقد أماكن الحجر الصحي الجديدة

رام الله - دنيا الوطنانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لرئيس حركة حماس في قطاع يحيى السنوار، برفقة عدد من القادة والمسؤولين، في جولة تفقدية لأماكن الحجر الصحي التي يتم بنائها دون أي إجراءات وقاية صحية من فايروس كورونا.وتفقد السنوار، صباح يوم السبت، مكان إنشاء مستشفى للحجر الصحي ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الموجود في شمال قطاع غزة.وتفقد السنوار مكان الحجر الصحي الذي شرعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بإقامته منذ 10 أيام في شمال قطاع غزة.