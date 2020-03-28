مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شرق الخليل





رام الله - دنيا الوطناعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، على أراض المواطنين في منطقة القانوب ببلدة سعير شرق الخليل.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن مجموعة من المستوطنين، قطعوا أكثر من 300 شجرة زيتون، وقاموا بمصادرتها من أرض المواطن سمير عابد شلالدة، والبلغ مساحتها 40 دونماً بمحاذاة مستوطنة (آسفر).ويستغل المستوطنون غياب المزارعين عن أراضيهم، إثر حالة الطوارئ المعلنة في الضفة بسبب فيروس (كورونا)؛ لتكثيف هجماتهم على الأراضي، وتخريب المزروعات والأشجار، بحماية من قوات الاحتلال، ضمن سياسة ممنهجة خدمة للمخططات الاستيطانية.