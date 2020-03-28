شاهد: لحظة دفن السيدة الأردنية المتوفاة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقامت الجهات الطبية في الأردن، ظهر اليوم السبت، بدفن المتوفاة الثمانينية في مقبرة سحاب، جنوبي العاصمة عمان.ووفق قناة (رؤيا) الأردنية، فقد جرى دفن المتوفاة، تحت إجراءات مشددة؛ لعدم انتقال العدوى، حيث دفنت من قبل الجهات الصحية المختصة.وكان مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس، قد قال: إن المركز أنهى الإجراءات والتعليمات الخاصة بنقل جثمان السيدة الثمانينية، التي توفيت ليلة أمس، في مستشفى الأمير حمزة الحكومي إلى المقابر الإسلامية في سحاب.