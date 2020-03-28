المجلس الوطني ينعى المناضلة ورئيسة رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية تيريزا هلسة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، المناضلة تيريزا هلسة، الفدائية العربية الأردنية، التي جسدت أسمى صور التضحية والفداء، من أجل التحرر من الاحتلال.



وقال المجلس الوطني في بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المناضلة الراحلة، رئيسة رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية، بدأت نضالها المتفاني منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، وهي تحمل فلسطين في قلبها، وواصلت عطاءها المخلص بعد تحررها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، خدمة للجرحى والأسرى الأبطال، دون كلل او ملل، حتى وافتها المنية.



وتقدم المجلس لعائلة المناضلة، وللشعبين الأردني والفلسطيني، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعياً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها عظيم الصبر والسلوان.