الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت: إن تقنين زواج المثليين، تسبب بانتشار فيروس (كورونا).وكتب الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) تحت عنوان رسالة السماء الثانية، أن "من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء، هو تقنين (زواج المثليين)".وأضاف: "من هنا أدعو كل الحكومات، إلى إلغاء هذا القانون فوراً وبلا توانٍ، فلعله سيكون بمثابة الندم على الذنب.. وإلا فلات حين مندم".