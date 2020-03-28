(كورونا) يقتل 832 إسبانيًا في يوم واحد

صورة من إسبانيا التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، عن تسجيل 832 وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة الإسبانية: إن عدد ضحايا (كورونا) بإسبانيا، ارتفع منذ أمس من 4858 إلى 5690 حالة وفاة، وذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات بالفيروس، منذ بدء انتشاره في البلاد.



وسجلت الوزارة، ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، من 64059 إلى 72248 منذ أمس الجمعة.