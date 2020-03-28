غازي حمد: وصول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وسيتم صرفها لنحو 120 ألف أسرة.



وقال حمد، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): "حالياً جاري العمل على تحديد آليات صرف المنحة، حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنعاً لاحتكاكهم أمام مكاتب البريد".



وأضاف: فور الانتهاء من تحديد الآليات، سيتم الصرف لهذه الأسر.