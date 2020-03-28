غازي حمد: وصول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وسيتم صرفها لنحو 120 ألف أسرة.
وقال حمد، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): "حالياً جاري العمل على تحديد آليات صرف المنحة، حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنعاً لاحتكاكهم أمام مكاتب البريد".
وأضاف: فور الانتهاء من تحديد الآليات، سيتم الصرف لهذه الأسر.
أكد غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وسيتم صرفها لنحو 120 ألف أسرة.
وقال حمد، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): "حالياً جاري العمل على تحديد آليات صرف المنحة، حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنعاً لاحتكاكهم أمام مكاتب البريد".
وأضاف: فور الانتهاء من تحديد الآليات، سيتم الصرف لهذه الأسر.
التعليقات