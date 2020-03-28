عربي

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة
الأمير "الوليد بن طلال" رئيس شركة المملكة القابضة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، دعمه لجهود الدولة لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19).

وقال الأمير الوليد: إنه إضافة لجهود مستشفى المملكة، فإنه قرر وضع "شركات المملكة القابضة" تحت خدمة المملكة، وذلك دعماً لجهود الدولة في مواجهة الفيروس.

وأوضح، أن القرار يشمل: البنك السعودي الفرنسي، وشركة التصنيع الوطنية، وفندق فور سيزونز الرياض، وفنادق الشركة المدارة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدارس المملكة التي تتسع لنحو 3 آلاف طالب.

أخبار ذات صلة

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

الصدر: تقنين زواج المثليين تسبب بانتشار فيروس (كورونا)

بسبب &#34;التأول على الله بفيروس كورونا&#34;.. النيابة السعودية تقبض على 3 أشخاص

بسبب "التأول على الله بفيروس كورونا".. النيابة السعودية تقبض على 3 أشخاص

سوريا تمنع السفر لاحتواء أزمة (كورونا)

سوريا تمنع السفر لاحتواء أزمة (كورونا)

قرقاش: اتصال بن زايد بالأسد تجاوز للحسابات السياسية الضيقة

قرقاش: اتصال بن زايد بالأسد تجاوز للحسابات السياسية الضيقة

الأردن يُوضّح كيف ستُدفن السيدة المتوفاة بفيروس (كورونا)

الأردن يُوضّح كيف ستُدفن السيدة المتوفاة بفيروس (كورونا)

العراق: اعتقال 3 آلاف مُخالف لحظر التجول

العراق: اعتقال 3 آلاف مُخالف لحظر التجول

الأردن: تسجيل أول وفاة بفيروس (كورونا) لثمانينية

الأردن: تسجيل أول وفاة بفيروس (كورونا) لثمانينية

تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات بالإمارات

تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات بالإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

بشار المصري نموذجاً

بشار المصري نموذجاً

شؤون فلسطينية

حنا: ندعو أبناءنا لليقظة والحذر من الشائعات والأخبار المُلفقة

حنا: ندعو أبناءنا لليقظة والحذر من الشائعات والأخبار المُلفقة

ربحي دولة: بلدية بيتونيا بانعقاد دائم بخلية أزمة لإسناد المواطن وتطبيق النظام

ربحي دولة: بلدية بيتونيا بانعقاد دائم بخلية أزمة لإسناد المواطن وتطبيق النظام

صور: غنام تتفقد مخيمات المحافظة وتقف على تفاصيل ظروفها بظل أزمة (كورونا)

صور: غنام تتفقد مخيمات المحافظة وتقف على تفاصيل ظروفها بظل أزمة (كورونا)

اقتصاد غزة: جولات صباحية ومسائية للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية والمولات

اقتصاد غزة: جولات صباحية ومسائية للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية والمولات

إطلاق (البرومو) الرسمي لحملة &#34;لستكم وحدكم كلنا معكم&#34; للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

إطلاق (البرومو) الرسمي لحملة "لستكم وحدكم كلنا معكم" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

تأجيل إبحار أسطول الحرية لكسر الحصار لوقت لاحق بسبب فيروس (كورونا)

تأجيل إبحار أسطول الحرية لكسر الحصار لوقت لاحق بسبب فيروس (كورونا)

وزير العمل: تم التواصل مع عدد من العمال الذين ما زالوا يعملون بإسرائيل

وزير العمل: تم التواصل مع عدد من العمال الذين ما زالوا يعملون بإسرائيل

الصحة بغزة: لم نتسلم أي أدوية لسد العجز باحتياجات مواجهة (كورونا)

الصحة بغزة: لم نتسلم أي أدوية لسد العجز باحتياجات مواجهة (كورونا)

منوعات

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

شاهد: مقتنيات أحمد زكي في ذكرى وفاته

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

هكذا يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

صدمة.. تقرير الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من (كورونا)

شاهد: نادين نسيب نجيم على &#34;تيك توك&#34;بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: نادين نسيب نجيم على "تيك توك"بمشهد تمثيلي بالمصري

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

شاهد: فنان لبناني يقطع الطرقات المؤدية إلى بلدته لمواجهة (كورونا)

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

عامر زيان يرفع دعوى ضد منتحل شخصيته

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

نجوى كرم في فيديو مؤثّر: مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة

عربي

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة

لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة

بسبب &#34;التأول على الله بفيروس كورونا&#34;.. النيابة السعودية تقبض على 3 أشخاص

بسبب "التأول على الله بفيروس كورونا".. النيابة السعودية تقبض على 3 أشخاص

سوريا تمنع السفر لاحتواء أزمة (كورونا)

سوريا تمنع السفر لاحتواء أزمة (كورونا)

قرقاش: اتصال بن زايد بالأسد تجاوز للحسابات السياسية الضيقة

قرقاش: اتصال بن زايد بالأسد تجاوز للحسابات السياسية الضيقة