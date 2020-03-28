لمكافحة (كورونا) الوليد بن طلال يضع شركات وفنادق المملكة تحت تصرف الدولة

الأمير "الوليد بن طلال" رئيس شركة المملكة القابضة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، دعمه لجهود الدولة لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19).



وقال الأمير الوليد: إنه إضافة لجهود مستشفى المملكة، فإنه قرر وضع "شركات المملكة القابضة" تحت خدمة المملكة، وذلك دعماً لجهود الدولة في مواجهة الفيروس.



وأوضح، أن القرار يشمل: البنك السعودي الفرنسي، وشركة التصنيع الوطنية، وفندق فور سيزونز الرياض، وفنادق الشركة المدارة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدارس المملكة التي تتسع لنحو 3 آلاف طالب.